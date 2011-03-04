Гравець «Металіста» бразилець Едмар прийняв українське громадянство

Харків. 4 березня. УНІАН. Бразильський півзахисник футбольного клубу «Металіст» Де ЛАСЕРДА ЕДМАР прийняв українське громадянство.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», відповідний указ підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Де ЛАСЕРДА ЕДМАР (1980 р.н., Могі дас Крузес, Бразилія, зріст 177 см, вага 71 кг) виступав за клуби «Індепендент», «Пауліста», «Інтернасіонал» (Бразилія), «Таврія» (Сімферополь). З 2007 р. грає за «Металіст» (Харків). Бронзовий призер чемпіонату України 2008, 2009 і 2010 рр. У грудні 2008 р. Де ЛАСЕРДА ЕДМАР одружився на кримчанці Тетяні ГАЛОВСЬКІЙ.

У складі «Металіста» грають також два серби з українським громадянством: воротар Владімір ДИШЛЕНКОВИЧ та нападник Марко ДЄВІЧ. Останній сьогодні виступає за національну збірну України.