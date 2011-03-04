Литвин розказав про процес упровадження «сенсорної кнопки»

Харків. 4 березня. УНІАН. Тестування системи голосування із сенсорною кнопкою відбудеться наступного пленарного тижня у п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН, відповідаючи на питання журналістів про терміни введення нової системи.

«Я сподіваюся, що ми на тому тижні зможемо провести тестування, покажемо, як все це працює. Я гадаю, що наступного тижня у п’ятницю», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також вказав на необхідність для навчання депутатів та тестування системи бути присутніми цього дня всіх народних обранців.

В.ЛИТВИН зазначив, що від тестування до впровадження системи може пройти незначний проміжок часу, якщо система підтвердить свою надійність. Однак він відмовився назвати конкретну дату.