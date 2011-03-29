РПУ не подобається, як будують харківське метро

Харків. 29 березня. УНІАН. Рахункова палата України визнала діяльність центральних та місцевих органів влади у 2009-2010 роках щодо будівництва та розвитку Харківського метрополітену незадовільною та непослідовною, а також такою, що не забезпечила ефективне використання коштів державного бюджету.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Рахункової палати України, до таких висновків дійшла Колегія Рахункової палати, провівши аудит ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету комунальному підприємству «Харківський метрополітен» на будівництво та розвиток метрополітену.

У Рахунковій палаті дійшли висновку, що «система організаційного забезпечення виконання заходів із будівництва та розвитку харківського метро недосконала, а дії органів виконавчої та місцевої влади нескоординовані».

Аудитори Рахункової палати відзначили неузгодженість Державної програма будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки та Державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, які регулюють будівництво метрополітену в Харкові.

Вони також відзначили, що на сьогодні «відсутня цілісна система нормативно-правового та програмного забезпечення питань будівництва та розвитку мережі метрополітенів, зокрема метрополітену в Харкові». Державні цільові програми у цій сфері, а також обласна та міська програми належним чином у цій сфері не фінансуються та не виконуються.

При цьому у Рахунковій палати зазначають, що бюджетні кошти на будівництво метро виділяються невеликими частинами, що у свою чергу призводить до неефективного їх використання. Так, через постійне перенесення термінів будівництва об’єктів щорічно збільшується їх залишкова кошторисна вартість і обсяги фінансових ресурсів, необхідних для завершення робіт та підтримання підземних виробіток у безаварійному стані. Зокрема, лише у 2009-2010 роках на підтримання у безаварійному стані ділянки між станціями «Олексіївська» і «Проспект Перемоги» спрямовано 6,4 млн. грн.

Колегія також відзначила недосконалість системи фінансування заходів будівництва та розвитку метрополітену через держпідтримку.

«Держпідтримка на умовах повернення плавно перейшла у безповоротну. Запроваджений урядом недосконалий механізм фінансування заходів з будівництва та розвитку Харківського метрополітену у формі надання комунальному підприємству державної підтримки на безповоротній основі, фактично, відкрив джерело необмеженого викачування державних коштів для комунального власника», - сказав на Колегії голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО.