Кернес - Рахунковій палаті: перестаньте сказать

Харків. 29 березня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС відкидає звинувачення Рахункової палати у неефективності роботи центральних та місцевих органів влади у 2009-2010 роках щодо будівництва і розвитку Харківського метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний коментар Харківського міського голови розміщений на офіційному сайті Харківської міської ради.

«Інформація, що була представлена вчора Рахунковою палатою України з питання будівництва метро в місті Харкові, це насамперед показник короткозорості самої Рахункової палати», - заявив Г.КЕРНЕС.

Він зазначив, що говорити про ефективність чи неефективність використання бюджетних коштів під час будівництва метрополітену «можна тільки з урахуванням і виходячи зі всіх тих обставин, які супроводжують такі великі будівництва».

«Тоді питання стане зовсім по-іншому: чи ефективно, що за 11 місяців була збудована станція метрополітену, яку намагалися побудувати з 1992 року? Але, гадаю, будь-який харків’янин, котрий щодня користається метро, зможе це оцінити й без Рахункової палати. А Рахункову палату кожний харків’янин міг би попросити оцінити, наскільки «ефективно» гарантувати пільговий проїзд у міському електротранспорті й не компенсувати його в повному обсязі. І заодно поцікавитися, за рахунок яких джерел покривається це недофінансування», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він підкреслив, що зауваження щодо відсутності фінансування й непогодженості державних програм будівництва метрополітену – це спроба «знайти крайніх».

«Що ж стосується відсутності фінансування й непогодженості програм, то тут, я гадаю, завжди можна знайти крайніх. Останні п’ять років до обрання нового Президента й призначення нового складу Кабінету міністрів взагалі не було ніякої погодженості й, відповідно, ніякого будівництва метрополітену в Харкові. А тепер – є», - зазначив мер.

Г.КЕРНЕС закликав вирішувати робочі питання, що виникають між різними гілками влади під час переговорів за круглим столом, а «не вердиктами Рахункової палати».

«Я як Харківський міський голова буду захищати від подібних оцінок та їхніх наслідків кожного жителя Харкова - чи то метробудівець, робітник або підприємець - всіма можливостями, які є в міста, і з урахуванням тих гарантій, які дає нам держава. І я хотів би, щоб питання, які виникають у робочих відносинах між різними гілками влади, вирішувалися не вердиктами Рахункової палати, а за круглим столом. Для користі справи, для вирішення питань, що нагромадилися за останні роки. Тільки це й може забезпечити єдність і рух уперед», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата України визнала діяльність центральних та місцевих органів влади у 2009-2010 роках щодо будівництва і розвитку Харківського метрополітену незадовільною та непослідовною, а також такою, що не забезпечила ефективне використання коштів державного бюджету.