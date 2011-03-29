Таїланд може придбати в Україні 200 танків «Оплот» - ЗМІ

Харків. 29 березня. УНІАН. Командування Збройних сил Таїланду ухвалило рішення про закупівлю в Україну партії 200 основних бойових танків «Оплот».

Про це повідомляє інтернет-портал Defense Express з посиланням на газету Bangkok Post від 26 березня.

Нові танки замінять 200 застарілих американських ОБТ M-41A3, які перебувають на озброєнні чотирьох бронекавалерійських батальйонів Таїланду з 1962 року, йдеться у повідомленні.

Придбання нових танків є частиною 10-річної програми закупівлі озброєнь, яка нещодавно була схвалена урядом цієї країни.

Основними претендентами на постачання виступали південнокорейський ОБТ K-1 та український «Оплот». Серед інших варіантів, які розглядалися створеною Збройними силами Таїланду комісією, були російський T-90С і німецький Leopard-2A4. Німецька пропозиція була визнана надмірно коштовною.

За даними газети, вартість поставки 200 українських танків оцінюється в 7 млрд. батів (близько 232 млн. доларів).

Нові танки надійдуть на озброєння 4-го бронекавалерійського батальйону (Королівської охорони) в Бангкоку, 8-го бронекавалерійського батальйону в Накхон Ратчасима, 9-го бронекавалерійського батальйону в Пхітсанулок і 16-го бронекавалерійського батальйону у Накхон Сі Тхаммарат.

Видання зазначає, що закупівельна комісія, сформована з числа керівництва Збройних сил, віддала перевагу українському постачальнику завдяки значно зміцнілим за останні роки зв`язкам.

Як прокоментували Defense Express експерти Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, виходячи з того, що вартість нового танка не може становити 1 млн. доларів, вказана сума контракту викликає великі сумніви. Так, уряду Таїланду подано запит на закупівлю додаткової партії у 121 одиницю бронетранспортера БТР-3E1, вартість яких оцінюється в 5 млрд. батів (тобто по 1,31 млн. дол. за один БТР). Найімовірніше, йдеться про меншу кількість замовлених танків, що підтвердило Defense Express джерело в оборонно-промисловому комплексі.

На знімках: танк «Оплот» в експозиції України на Міжнародній виставці озброєнь ADEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) 20-24 лютого 2011 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА