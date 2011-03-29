На заводі ім. Шевченка почали видавати зарплату - ОДА

Харків. 29 березня. УНІАН. На державному підприємстві «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» розпочалася виплата зарплати.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Голова ОДА Михайло ДОБКІН під час робочої зустрічі з Об’єднанням профспілок Харківщини повідомив, що 1 млн. грн. надійшов на завод у рамках домовленості з ВАТ «Турбоатом» і ще 800 тис. грн. кредитних коштів сьогодні будуть перераховані на рахунки підприємства.

«Гроші замовлені, перші 800 тис. грн. сьогодні надходять на завод, у банку знаходиться вся сума, про яку ми говорили. Якщо сьогодні весь колектив буде присутній, виплатять заробітну плату всім, якщо ні, то завтра завершать. Всі наші домовленості витримуються. Є попередня домовленість про розміщення на заводі імені Шевченка замовлень з «Турбоатому» і «Хартрону» на загальну суму близько 15 млн. грн. Перший мільйон учора надійшов на підприємство від «Турбоатому», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, виплата заробітної плати за один відпрацьований місяць розпочалася о 16.30. Зарплату сьогодні отримають близько 400 робітників, а закінчено виплату буде завтра.