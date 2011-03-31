На Харківщині автобус зіткнувся з МАЗом: двоє загиблих, 24 - травмовані

Харків. 31 березня. УНІАН. Внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом, яке сталося в Харківській області увечері 30 березня, дві людини загинули, 24 пасажири отримали травми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського обласного Управління ДАІ, в середу близько 18-ї години, на 51-му кілометрі автошляху Харків – Ялта, поблизу села Просяне Нововодолазького району, з невідомих поки що причин автобус «Mitsubishiprestij» врізався у вантажівку «МАЗ», після чого автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП одна пасажирка автобуса загинула на місці пригоди, водій та 12 пасажирів автобуса і пасажир вантажівки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, з якими були госпіталізовані до місцевої лікарні. Пізніше за медичною допомогою звернулися ще 10 пасажирів автобуса.

31березня о 1-й годині ночі у лікарні від отриманих травм померла ще одна пасажирка автобуса.

Автобус здійснював перевезення за маршрутом «Харків – Кегичівка». На момент зіткнення у його салоні знаходилося 27 пасажирів. Триває розслідування пригоди.