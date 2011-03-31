Ярославський займатиметься лише Харковом

Харків. 31 березня. УНІАН. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, готовий допомагати іншим містам у питаннях будівництва та реконструкції ключових об`єктів транспортної і спортивної інфраструктури - але тільки порадою.

Про це бізнесмен заявив у ефірі програми «Досвід з Наталією Семенченко» на Першому національному каналі.

«Я можу допомогти, хіба що, порадою. Тому що часу у мене, чесно кажучи, немає. Мені вистачає, чим займатися в місті», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання ведучої про участь в підготовці до Євро-2012 Києва, Львова і Донецька.

На запитання: «Скажіть, у тому, що Харків лідирує, і полягає ваша стратегія лідера? Що ви робитимете після проведення турніру?», О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ спочатку пожартував: «Ви не посваріть Харків з іншими містами. Ми лідируємо так тихенько, дуже скромно». А потім бізнесмен додав: «Після турніру ми так само працюватимемо, як і до, і під час. Була б шия, хомут знайдеться. У Харкові маса всяких об`єктів і завдань, якими треба займатися. І я дуже щасливий цьому факту, пишаюся тим, що я харків`янин».

Як уже повідомлялося, група DCH, що належить О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ, реалізовує комплексну Програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає об`єкти транспортної, спортивної і готельної інфраструктури міста. Приватні інвестиції у відповідні проекти перевищують $250 млн.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ особисто займається реконструкцією стадіону «Металіст» і Міжнародного аеропорту «Харків» (проекти реалізуються у форматі приватно-державного партнерства). Завдяки його капіталовкладенням у Харкові також з`явилися сучасна тренувальна база і дитячо-юнацька футбольна академія. Крім того, в 2011 році в центрі Харкова буде зданий в експлуатацію 5-зірковий готель, який споруджується на кошти бізнесмена.