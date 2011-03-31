Kharkiv Palace будують у три зміни

Харків. 31 березня. УНІАН. Закони, які гарантують пільги бізнесу, що бере участь у підготовці Євро-2012, мали б бути надані на кілька років раніше.

Таку думку висловив Віктор КОРЖ, народний депутат України, віце-президент Національного олімпійського комітету, в ефірі програми «Досвід з Наталією Семенченко» на Першому національному каналі. За його словами, це б дозволило залучити більше інвесторів і зняти тиск з державного бюджету.

У свою чергу, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, підкреслив, що пільги готельному бізнесу стали стимулом для реалізації відповідного проекту в столиці Слобожанщини. Група DCH, що належить йому, реалізовує комплексну програму підготовки ряду критерійних для УЄФА об`єктів, зокрема будує 5-зірковий готель у центрі Харкова.

«Дійсно ми отримали звільнення від сплати податку на прибуток на 10 років. Це серйозний плюс. Але, звичайно, якби це було на два роки раніше, сьогодні б я не мав такого головного болю з термінами здачі готелю», - зазначив бізнесмен.

Відповідаючи на за питання ведучої, він розповів про те, що сьогодні роботи на будівельному майданчику тривають цілодобово. «Щодня працює денна зміна - 250 робітників і нічної зміни - 120 осіб. Тобто ми вимушені терміни скоротити до мінімуму. Якби у нас був час, звичайно, такої б гонки не було. Але, незважаючи ні на що, готель буде зданий вчасно. Ми плануємо його здати в листопаді-грудні. Це буде один з кращих готелів в Україні, я вже говорив, а то і в Європі», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

На знімку: триває будівництво готелю Kharkiv Palaceдо Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА