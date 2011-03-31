Харківські вилучили у росіянина 7 стародавніх ікон

Харків. 31 березня. УНІАН. Співробітники пункту пропуску «Гоптівка», що в Харківській області, затримали громадянина Росії, який намагався вивезти з України сім стародавніх ікон, виконаних на дереві.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Як зазначається в повідомленні, житель Білгорода повертався додому через пункт пропуску «Гоптівка». Його транспортний засіб направили на поглиблену перевірку. Прикордонно-митна оглядова виявила на підлозі за водійським сидінням перемотаний клейкою стрічкою накритий курткою пакет, у якому були ікони. Культурно-історичну цінність вилучених образів визначать експерти.

Окрім того, напередодні в Луганській області затримали 34-річного українця, який намагався порушити кордон в Росію щоб продати там дві старовинні ікони, одну із зображенням відсіченої голови Івана Хрестителя, а іншу – із зображенням Богоматері з дитям.