Людмилу Гурченко поховають у суботу (уточнена)

Харків. 31 березня. УНІАН. Народна артистка СРСР харків’янка Людмила Гурченко, яка померла 30 березня в Москві, буде похована на Новодівичому кладовищі, повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на прес-секретаря Союзу кінематографістів РФ Дмитра ЯКУНІНА.

Як заявив Д.ЯКУНІН, похорони Л.Гурченко пройдуть 2 квітня. Панахида розпочнеться того ж дня о 10:00 у Центральному будинку літераторів, а прощання - о 12:00.

Джерело, обізнане із ситуацією, повідомило агентству, що актрису, швидше за все, поховають поряд із акторами Вячеславом Тихоновим та Олегом Янковським.

Людмила Гурченко померла на 76-му році життя у себе вдома. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

Людмила Гурченко була однією з найпопулярніших радянських актрис. Популярність їй принесла роль Лєночки Крилової в новорічній комедії Ельдара РЯЗАНОВА ”Карнавальна ніч”, яку вона зіграла в 21 рік. За свою кар`єру вона знялася майже в ста фільмах, зокрема, в картинах ”П`ять вечорів” Микити МИХАЛКОВА, ”Вокзал для двох” Е.РЯЗАНОВА, ”Кохана жінка механіка Гаврилова” Петра ТОДОРОВСЬКОГО, ”Любов і голуби” Володимира МЕНЬШОВА та інших.