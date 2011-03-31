У Харкові відкрито Льодовий палац

Харків. 31 березня. УНІАН. У Харкові на Салтівському житловому масиві відкрито крите хокейне поле «Салтівський лід».

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття Льодового палацу взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, заступники голови ОДА, керівники управлінь і департаментів місцевих органів влади.

Почесних гостей відкриття хокейного поля масштабною танцювальною постановкою привітали 80 танцюристів із танцювальних колективів «Алерна», «Флейм» та «Естет», які виконали номер «Пролог урочистого відкриття». Одягнені у накидки кольорів національних прапорів України та Польщі, танцюристи зібралися в живу цифру «2012», що символізувало Україну та Польщу як господарів фінальної частини Євро-2012.

На льоду хокейного поля фігуристи місцевих спортивних шкіл виконали танцювальну постановку та привітали присутніх на церемонії відкриття гостей. Вихованці 2000 року народження Харківською міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву зіграли перший хокейний матч на новому полі.

Юні хокеїсти презентували почесним гостям хокейні ключки, після чого М.ДОБКІН, Г.КЕРНЕС та С.ЧЕРНОВ зродили пробні кидки шайбою, а мер Харкова ще й самостійно прокотився на ковзанах.

«Я дуже хочу, щоб ця льодова арена виховала нових олімпійських чемпіонів, нових чемпіонів світу та Європи, а найголовніше здорових і щасливих людей», - сказав, промовляючи на церемонії відкриття, М.ДОБКІН.

С.ЧЕРНОВ висловив подяку уряду та владі Харкова за «зроблений місту подарунок».

«Цей об’єкт – це підтвердження тому, що влада, незважаючи на всі проблеми в економіці, в першу чергу думає про дітей, думає про завтрашній день. Я впевнений, що в нас є всі можливості й сили стати столицею зимових видів спорту. Харків таким і буде», - підкреслив він.

М.ДОБКІН зауважив, що зараз арена перебуває у державній власності, але місцева влада вирішує питання про передачу цієї спортивної споруди у власність територіальної громади Харкова.

Довідка УНІАН. Будівництво льодової арени розпочалося в 2007 року за кошти державного бюджету. Відповідно до балансової довідки державного підприємства «Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд» загальна вартість об’єкту становить майже 29,5 млн. грн., у тому числі Харківська міськрада виділила 7,0 млн. грн. на проведення робіт із будівництва інженерних мереж, обладнання трансформаторної підстанції та благоустрій прилеглої території.

На новому хокейному полі буде проводиться навчально-тренувальна робота з вихованцями 3-х відділень (хокею з шайбою, шорт-треку, фігурного катання на ковзанах), шкільні, міські та обласні змагання, а також змагання всеукраїнського, міжнародного рівнів. Крім того, буде проводитись навчання катанню на ковзанах вихованців дошкільних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування міського та обласного підпорядкування. У споруді очікується постійний режим роботи з 8.00 до 23.00. Щоденно після закінчення навчально-тренувальної роботи та вільний від занять час мешканцям міста планується надавати платні послуги. Кошти, отримані від платних послуг, планується направити на утримання приміщень об’єкту та проведення поточних ремонтів.