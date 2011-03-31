Добкін хоче побудувати у Харкові ще один льодовий каток

Харків. 31 березня. УНІАН. У 2013 році в Харкові планується побудувати ще один критий льодовий каток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на урочистій церемоній відкриття критого хокейного поля «Салтівський лід» повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Він зауважив, що вже обговорив із віце-прем’єр-міністром - міністром інфраструктури України Борисом КОЛЕСНИКОВИМ питання подальшого розвитку інфраструктури Харкова, зокрема будівництво ще однієї льодової арени.

«У 2013 році буде фінансування ще одного подібного об’єкту в Харкові. Ми до цього часу звернемося до мера міста, щоб був підібраний відповідний земельний майданчик. Я гадаю, що це має бути або Олексіївка, або район ХТЗ, але остаточне рішення ухвалить територіальна громада», - сказав М.ДОБКІН.

Як передавав УНІАН, сьогодні в Харкові відбулася урочиста церемонія відкриття критого хокейного поля «Салтівський лід». Будівництво льодової арени розпочалося в 2007 року за кошти державного бюджету. Відповідно до балансової довідки державного підприємства «Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд» загальна вартість об’єкту складає майже 29,5 млн. грн., у тому числі Харківська міська рада виділила 7,0 млн. грн. на проведення робіт із будівництва інженерних мереж, обладнання трансформаторної підстанції та благоустрій прилеглої території.

На новому хокейному полі буде проводиться навчально-тренувальна робота з вихованцями 3-х відділень (хокею з шайбою, шорт-треку, фігурного катання на ковзанах), шкільні, міські та обласні змагання, а також змагання всеукраїнського, міжнародного рівнів. Крім того, буде проводитись навчання катанню на ковзанах вихованців дошкільних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування міського та обласного підпорядкування. У споруді очікується постійний режим роботи з 8.00 до 23.00. Щоденно після закінчення навчально-тренувальної роботи та вільний від занять час мешканцям міста планується надавати платні послуги. Кошти, отримані від платних послуг, планується направити на утримання приміщень об’єкту та проведення поточних ремонтів.