У Харкові розпочинає роботу школа юного журналіста

Харків. 7 квітня. УНІАН. У Харкові за ініціативи управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації розпочинає роботу школа юного журналіста.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, перше заняття відбудеться 10 квітня о 10.30 у прес-центрі ХОДА (вул. Сумська, 64, 5 поверх, к.170).

У ньому візьмуть участь 37 учнів 7-11 класів з 21 району Харківської області, які пройшли попередній конкурсний відбір у районах. Ці школярі співпрацюють з районними комунальними газетами і вже мають певний досвід роботи у газетній журналістиці, поінформувала начальник управління у справах преси та інформації Вікторія МАРЕНИЧ.

«Управління, спілкуючись протягом року з районними засобами масової інформації, вивчало ситуацію щодо кадрового забезпечення. Був зроблений висновок про те, що така проблема є надзвичайно актуальною на Харківщині, а найгостріше її відчувають керівники та редактори районних ЗМІ. Тому ми запропонували створити школу юного журналіста», - сказала В.МАРЕНИЧ.

За її словами, ця пропозиція була підтримана редакторами районних комунальних газет. «Протягом 6 місяців - зазначила В.МАРЕНИЧ, - була проведена величезна робота, і тепер ми розпочинаємо реалізацію проекту. Заняття в школі будуть відбуватися по неділях. Діти, які, можливо, в майбутньому пов’яжуть своє життя і професію з журналістикою, будуть не лише опановувати теоретичні знання, а й дізнаватися про особливості журналістської роботи у різних жанрах на практиці».

Перше заняття буде присвячено особливостям газетної журналістики, а також роботі на телебаченні. «Після заняття у прес-центрі ХОДА для дітей буде проведена екскурсія Харківською обласною державною телерадіокомпанією, а потім відбудеться практичне заняття щодо особливостей роботи журналіста на телебаченні», - повідомила В.МАРЕНИЧ.