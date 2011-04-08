У ході реставрації «старого» термінала аеропорту планово зруйновано центральний портал

Харків. 8 квітня. УНІАН. Сьогодні увечері був проведений плановий обвал центрального порталу «старого» терміналу Міжнародного аеропорту «Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, роботи тривають в рамках реконструкції аеропорту до Євро-2012.

Про те, що даний конструктивний елемент знаходиться в аварійному стані, стало відомо цього тижня в результаті проведення комплексу дослідницьких робіт. З метою забезпечення безпеки на будмайданчику 5 квітня було вирішено обрушити аварійний портал. Дата і час планового обвалу (вечір п`ятниці) були обрані з метою мінімізації ризиків. Плановий обвал був успішно проведений, відповідний комплекс робіт був виконаний з урахуванням всіх норм і вимог з техніки безпеки та охорони праці, повідомили у прес-службі.

Довідка. УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. З 2007 року Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 251 млн. дол.

На знімку: макет історичного будинку аеровокзалу Харківського аеропорту, який реставрується до Євро-2012.

Фото сайту Kharkiv EURO