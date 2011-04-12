Сьогодні в Харкові говоритимуть про корупцію

Харків. 12 квітня. УНІАН. 12 квітня з 14.00 до 16.00 години за телефоном (057) 705-16-12 відбудеться чергова пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

На запитання громадян будуть відповідати заступник начальник Управління державної служби України в Харківській області Лариса Гайко, старший оперуповноважений з особливо важливих справ підполковник податкової міліції відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Харківській області Олександр Скляр, співробітник головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області майор Тетяна Струкова, оперуповноважений відділу по боротьбі з корупцією обласного УБОЗу майор міліції Андрій Назаров.