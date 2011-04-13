Звільнено з-під варти Медведєва, якому суд дав 10 років за замах на Добкіна й Кернеса

Харків. 13 квітня. УНІАН. Вищий спеціалізований суд України звільнив з-під варти колишнього депутата Московської райради Харкова від Партії регіонів Олега МЕДВЕДЄВА, який був позбавлений волі на 10 років за організацію замаху на вбивство мера Харкова (нинішнього губернатора) Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради (нинішнього міського голову Харкова) Геннадія КЕРНЕСА.

Про це повідомила кореспондента УНІАН Наталія ХОРУНЖА, колишній адвокат О.МЕДВЕДЄВА, яка тривалий час захищала його в ході судового процесу і подавала касаційну скаргу.

«МЕДВЕДЄВ учора був звільнений з-під варти», - казала Н.ХОРУНЖА.

Вона зазначила, що не знає всіх деталей події, оскільки давно не є адвокатом О.МЕДВЕДЄВА, але висловила задоволення у зв’язку з таким завершенням процесу.

«Це закономірний результат, і якби вирок залишили в силі, то на нашому правосудді можна б було ставити крапку», - сказала Н.ХОРУНЖА. «Ця справа, - додала вона, - не варта була виїденого яйця, і це було видно із самого початку».

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року Апеляційний суд Харківської області на 10 років позбавив волі колишнього депутата Московської райради Харкова від Партії регіонів Олега МЕДВЕДЄВА за організацію замаху на вбивство мера Харкова (нинішнього губернатора) Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради (нинішнього міського голову Харкова) Геннадія КЕРНЕСА.

О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 р. за підозрою у підготовці вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина Кирила. (У ході судового слідства О.МЕДВЕДЄВ обвинувачувався, зокрема, за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (спроба замаху на вбивство багатьох осіб особливо небезпечним способом). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі). Батьки О.МЕДВЕДЄВА заявляли журналістам, що вважають справу сфабрикованою і звертатимуться до міжнародного суду. Незадовго до затримання на О.МЕДВЕДЄВА було скоєно напад. Йому, зокрема, відрізали вуха і ніс, і це тодішній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО трактував, як помсту за поставку «неякісного кокаїну».

Після вироку адвокат засудженого Н.ХОРУНЖА висловила незгоду з ухвалою суду, який в основу свого рішення поклав, як вона вважала, «неприпустимі докази». Ними стали, зокрема, «нелегітимні аудіозаписи» бізнес-партнера О.МЕДВЕДЄВА і свідка Бориса ЗАЙЦЕВА. «Вирок, - сказала адвокат, - фактично узаконив фальсифікацію, яка була допущена в період досудового слідства». Н.ХОРУНЖА заявила УНІАН, що «це повний безпредєл, це вирок навіть не за розказаний анекдот, а за прослуханий», оскільки аудіозаписи, за її словами, – більше розповідь самого автора записів Б.ЗАЙЦЕВА, а не справжні наміри О.МЕДВЕДЄВА.