Фельдман критикує заяви про небезпеку скасування візового режиму з Україною

Харків. 10 травня. УНАН. Народний депутат України, голова Інституту прав людини і протидії екстремізму та ксенофобії (IHRPEX) Олександр ФЕЛЬДМАН розкритикував заяву керівника поліцейського відомства Євросоюзу Європолу Роба УЕЙНРАЙТА про небезпеку скасування візового режиму з Україною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата.

«У відповідь на заяву Європолу хотілося б нагадати пану Робу УЕЙНРАЙТУ про те, що коли Україна в односторонньому порядку скасувала візовий режим для громадян Європейського Союзу, то саме останнє, що турбувало нас, так це потік злочинців, які можуть хлинути з Європи. Можна з великою вірогідністю припустити, що в 500-мільйонній Європі не менше, якщо не більше, кримінальних елементів, ніж у 46-мільйонній Україні, проте відкриття дверей європейцям не викликало зростання злочинності в нашій країні», - відзначає О.ФЕЛЬДМАН.

За словами голови IHRPEX, аналогічні побоювання висловлювалися й у процесі скасування віз між Україною та Ізраїлем, проте, як показує практика, вони виявилися надуманими.

«Протягом декількох років як голова групи міжпарламентської співпраці «Україна - Ізраїль» я займався питанням скасування віз між нашими країнами. В ході переговорів ізраїльські колеги також неодноразово висловлювали побоювання з приводу можливої хвилі злочинності, яка хлине з України. На це я відповідав, що всі злочинці, які хотіли виїхати до Ізраїлю або Європи, вже давно мають візи або навіть іноземні паспорти, а бар`єри, які ми створюємо, шкодять лише простим людям. Практика довела мою правоту», - заявив народний депутат.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що боротьба з оргзлочинністю має полягати не у вибудовуванні все нових і нових бар`єрів і кордонів між країнами, а в міждержавній співпраці правоохоронних органів.

«Я хочу порадити головному поліцейському Європи залишити старомодні міфи й, замість залякування європейської громадськості уявною загрозою зі сходу, подивитися на реальну ситуацію й на те, як багато хорошого скасування віз для українців може дати Європі. Впевнений, що кращим методом боротьби зі злочинністю в даному випадку буде не візовий режим, а повноцінна співпраця правоохоронних органів України та Євросоюзу», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Європол опублікував доповідь, у якій зазначалося, зокрема, що запровадження безвізового режиму з такими країнами, як Україна, Молдова, Росія та Грузія може призвести до зростання наркотрафіку, торгівлі людьми й збільшення контрабанди сигарет.

8 травня керівник поліцейського відомства Євросоюзу Р.УЕЙНРАЙТ заявив, що скасування візового режиму з Україною може призвести до зростання організованої злочинності в Європі.

Довідка УНІАН. Україна та Євросоюз почали безвізовий діалог 29 жовтня 2008 року. 2 листопада 2010 року ЄС надав Україні План дій щодо скасування віз, який передбачає законодавчі зміни, ратифікацію низки міжнародних документів і належну імплементацію цих рішень на практиці.