В Шевченківському районі незаконно викачували воду з артезіанськсих свердловин

Харків. 13 травня. УНІАН. Прокуратурою Шевченківського району порушено кримінальну справу за незаконне видобування комунальним підприємством корисних копалин, що спричинило шкоду на загальну суму понад 6,6 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Шевченківського району Дмитра МИХАЙЛЕНКА.

Встановлено, що посадові КП, перевищуючи надані їм повноваження і достовірно знаючи про відсутність дозволу на спеціальне водокористування, самовільно організували та здійснили із артезіанської свердловини протягом 2009-2010 років незаконне видобування підземних прісних вод. Державним інтересам спричинено шкоду на загальну суму понад 6,6 млн. грн.



За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365, ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України.