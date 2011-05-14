Dies Irae у Харкові

Харків. 14 травня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи перед будинком Харківської облдержадміністрації представники профспілок, громадських організацій та політичних партій у рамках всеукраїнського «Дню гніву» проводять мітинг із вимогою відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Кабінету міністрів України та проведення перевиборів до Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 300 учасників акції тримають національні прапори, символіку профспілки підприємців, Конфедерації профспілок України, ініціативно-правозахисної групи «Прорвемося», політичних партій ВО «Батьківщина», «Фронт змін», «Громадська позиція», Народного руху України, а також транспаранти із написами «Банду ЯНУКОВИЧА - до відповідальності!», «Україна не тільки для можновладців!», «Протухлі! Геть із влади».

За словами керівника ініціативно-правозахисної групи «Прорвемося» Андрія ІЛЬГОВА, сьогоднішня акція – «це лише підготовка до справжнього «Дня гніву». На його думку, «загальнонародний «День гніву» відбудеться несподівано для влади, можливо, в листопаді».

За словами голови профспілки підприємців Харкова Олександра ШАРМАРА, на мітинг вийшли, окрім опозиційних політичних партій, представники 17 громадських організацій Харківщини, які 11 травня в Харкові підписали угоду про скоординовані дії.

Активісти збирають підписи учасників мітингу та перехожих під листом про недовіру Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, Кабінету міністрів та Верховній раді України.