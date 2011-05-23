Міліція вилучила в безробітного 150 грамів тротилу

Харків. 23 травня. УНІАН. Працівники міліції вилучили у непрацюючого 50-річного чоловіка в селі Зідьки Змiївського району 150 грамів тротилу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, вибухова суміш була виявлена під час проведення операції «Зброя-вибухівка».

Місце та мета придбання встановлюються.

Крім того, повідомили в ЦЗГ, у ході проведення операції «Зброя-вибухівка» в сараї на території домоволодіння 41-річного мешканця селища Борова Борівського району, вилучено 30 грамів тротилу. Місце та мета придбання встановлюються. Чоловік зобов`язаний явкою до райвідділу міліції.