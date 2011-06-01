Харківська і Луганська області згодом підпишуть угоду про співпрацю

Харків. 1 червня. УНІАН. Договір про співпрацю між Харківською та Луганською областями буде підписано найближчим часом.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, 31 травня представники Луганської делегації та керівний склад Харківської обласної адміністрації на чолі з першим заступником губернатора Володимира БАБАЄВИМ підбили підсумки візиту луганської делегації до Харкова. Обидві сторони висловили задоволення спільною роботою.

Договір про співробітництво планувалося підписати у 31 травня, але в ході спільної роботи його було вирішено доповнити і розширити.

«Ми їхали з типовим договором, який визначає пріоритети нашої співпраці, але в ході сьогоднішньої зустрічі виявилося, що є ряд інших напрямків, за якими ми вже можемо визначити конкретні кроки співпраці і терміни виконання. Тому ми вирішили зробити паузу, до кінця тижня доопрацювати договір, внести до нього конкретні заходи і потім його підписати», - повідомив на брифінгу за підсумками візиту голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК.