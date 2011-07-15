Збір урожаю на Харківщині триває в 26 районах

Харків. 15 липня. УНІАН. Станом на 14 липня збиральна кампанія йде в 26 районах Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на цей час намолочено 278 тисяч 474 тонн ранніх зернових, середня врожайність становить 31,2 центнерів з гектара.

У тому числі озимої пшениці намолочено 259 тис. 628 т, середня врожайність становить 32,9 ц. з га, озимого ячменю – 7323 т при врожайності 21,9 ц. з га, гороху 9542 т при врожайності 15,2 ц. з га, жита – 1647 т при врожайності 30,6 ц. з га, ріпаку – 2330 при врожайності 20,9 ц. з га.