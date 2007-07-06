Поляки можуть збудувати на Харківщині деревообробний завод

Харків. 7 липня. УНІАН. Керівництво польської фірми «Флайдерер», яка спеціалізується на переробці деревини та виробництві ДВП, ДСП, ХДФ, МДФ, прийняло рішення про будівництво великого деревообробного заводу на Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, питання можливої співпраці були обговорені під час візиту до Харкова менеджера компанії «Флайдерер» по Україні Юрія НОВОСАДА.

За даними польської сторони, інвестиційна вартість проекту може становити мінімум 100 млн. євро, але може бути й значно вищою, оскільки в перспективі поляки хочуть побудувати поряд із заводом меблеву фабрику і, можливо, інші підприємства з виробництва супутніх товарів.

За словами Ю.НОВОСАДА, реалізацію проекту вже розпочато. На даний момент триває підготовка технічної документації, узгодження з дозвільними органами, а також визначення конкретного місця під будівництво заводу.

Ю.НОВОСАД також повідомив, що окрім Харківської, польська сторона розглядає ще ряд областей. Перевага Харківщини у тому, що тут на такого роду товари підвищений попит. Водночас, дефіцит сировини не проблема - його можна завозити з інших областей.

Що стосується визначення місця під будівництво підприємства на Харківщині, то Чугуївська РДА запропонувала Малинівську промислово-індустріальну зону.

Якщо промислово-індустріальна зона зацікавить Ю.НОВОСАДА, то наприкінці липня - початку серпня Харківщину відвідають керівники «Флайдерера». Тоді ж прийматиметься остаточне рішення щодо реалізації проекту, повідомили у прес-службі.