Завтра Азаров відвідає Харків

Харків. 29 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Миколи АЗАРОВ у вівторок здійснить робочу поїдку в Харківську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у Харкові глава уряду планує відвідати виставку медичного устаткування і ознайомитися з роботою служби швидкої та невідкладної допомоги.

Крім того, М.АЗАРОВ візьме участь у зборах адміністративно-господарського активу Харківської області, під час яких вручить нагороди кращим працівникам сільського господарства і шляхової галузі, а також поспілкується з журналістами.