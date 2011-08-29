Завтра Азаров відвідає Харків
09:15, 29 серпня 2011Харьків
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Програма візиту
Харків. 29 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Миколи АЗАРОВ у вівторок здійснить робочу поїдку в Харківську область.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у Харкові глава уряду планує відвідати виставку медичного устаткування і ознайомитися з роботою служби швидкої та невідкладної допомоги.
Крім того, М.АЗАРОВ візьме участь у зборах адміністративно-господарського активу Харківської області, під час яких вручить нагороди кращим працівникам сільського господарства і шляхової галузі, а також поспілкується з журналістами.
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