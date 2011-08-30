Розпочався візит Азарова до Харкова

Харків. 30 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув з робочою поїздкою до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що він ознайомиться з виробництвом медичної техніки на дочірньому підприємстві акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань «Радмір», відвідає комунальне підприємство «Міська молочна фабрика – кухня дитячого харчування», обласну клінічну лікарню та Центр диспетчерської служби швидкої невідкладної допомоги Харкова.

Крім того, прем’єр ознайомиться з діючим терміналом Харківського аеропорту, зустрінеться з адміністративно-господарським активом Харківської області, нагородить працівників сільського господарства з нагоди завершення жнив, а також запише інтерв’ю на обласному телебаченні.