Євро-2012. Будівництво Kharkiv Palace: готове 90% інженерних мереж

Харків. 31 серпня. УНІАН. Спорудження 5-зіркового готелю Kharkiv Palace триває з випередженням графіка.

На сьогордні всередині будівлі вже готові 90% інженерних мереж, встановлені ескалатори, триває монтаж ліфтового обладнання. На початку жовтня будівельники планують включити в готелі опалення, щоб під час холодів роботи тривали у звичному режимі, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

На це час також завершені загальнобудівельні роботи з покрівлі, по цегляній кладці. Нині тривають оздоблювальні роботи, будівельники очікують поставку замовлених на фабриках варіантів оздоблювальних матеріалів. Паралельно встановлюються скло-пакети у висотній частині будівлі.

Крім того, активно провадяться роботи всередині будівлі. У номерному фонді триває укладання плитки в санвузлах і підходить до завершення шпаклювання стін. У двоповерховій частині будинку - зоні загального користування - просуваються роботи з монтажу стель як на першому, так і на другому поверсі. Згідно з проектом вони будуть містити велику кількість архітектурних елементів, тому вимагають копіткої праці. Будівельники мають намір приступити до огорожі атріуму. У висотній частині він буде відділений від холів номерного фонду подвійним склом товщиною в 10 мм. Зі скла і нержавіючої сталі буде виконаний і козирок головного входу в Kharkiv Palace, який буде розташований на перехресті проспекту Правди і вулиці Трінклера. Сьогодні вже виконано монтаж металоконструкцій, на будмайданчику очікують поставки партії нержавіючої сталі.

Також продовжується установка підйомного обладнання. Проектом передбачено 12 ліфтів, у тому числі три панорамних, а також один ескалатор. На цей час майже все обладнання на об`єкті, за винятком трьох ліфтів, які надійдуть протягом найближчих двох тижнів.

Роботи на території навколо готелю виконані на 85%. Будівельники планують їх повністю завершити до 10 вересня.

Всі підрядні організації працюють на повну силу з випередженням графіків. Відповідно, будівельники зможуть виконати обіцянку, дану інвестором Kharkiv Palace Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ щодо здачі об`єкта в експлуатацію 5 грудня цього року, тобто майже на півроку раніше запланованого, зазначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Готель Kharkiv Palace - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012 групи DCH (президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ). Це перший у Харкові готель, який спочатку спроектований за 5-зірковим стандартом. Готель розрахований на 180 апартаментів. Готельний комплекс - це підземний рівень (паркінг на 54 місця) і 11 наземних поверхів. На 1-му поверсі Kharkiv Palace розташуються вестибюль, торговельні та розважальні заклади, кафе, лобі-бар. На другому поверсі - ресторан, багатофункціональний зал, бізнес-центр та адміністративні приміщення готелю. З 3-го по 10-й поверх будуть розміщені готельні номери, у тому числі й 3-кімнатний президентський «люкс». На останньому, 11-му поверсі заплановані SPA-центр і ресторан з панорамним видом на площу Свободи.

Загальний обсяг інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у будівництво Kharkiv Palace становть понад 100 млн. дол.