На Харківщині всі школи та дошкільні навчальні заклади відкрилися вчасно – Добкін

Харків. 2 вересня. УНІАН. Усі школи та дошкільні навчальні заклади в Харківській області відкрилися 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Утім, за його словами, в області існує одна «проблемна» школа, в якій на сьогодні тривають роботи з ліквідації пошкоджень, завданих підтопленням. Губернатор підкреслив, що цей навчальний заклад не закривався, а роботи з будівництва нової котельні, ремонту покрівлі та фасаду будуть завершені до 15 жовтня.

М.ДОБКІН повідомив, що до нового навчального року в Харківському районі відкрилися дві групи на 44 дитини в одному з дошкільних навчальних закладів.

Губернатор наголосив, що в наступних роках будуть поставлені завдання ліквідувати дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах області.