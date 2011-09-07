До кінця року в Україні будуть здані всі об’єкти Євро-2012

Харків. 7 вересня. УНІАН. До кінця 2011 року в Україні будуть здані в експлуатацію всі об’єкти Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Харкові заявив віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ.

«У цьому році ми здамо все, залишиться інсталяція обладнання та навчання персоналу в міжнародних аеропортах. Цей процес займе до літнього розкладу, тобто до 26 березня. Усе інше практично готове, готелі будуть здаватися один за одним», - сказав віце-прем’єр.

За словами Б.КОЛЕСНИКОВА, після здачі всіх об’єктів Євро-2012 основним питанням стане підготовка персоналу для їх обслуговування. «На жаль, найслабша ланка – це персонал», - зазначив він.