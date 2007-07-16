Верховний суд залишив у силі вирок 9 членам банди, яка діяла в східних областях

Харків. 16 липня. УНІАН. Ухвалою Верховного Суду України залишено без змін вирок апеляційного суду Харківської області щодо позбавлення волі на термін від 6 до 15 років 9 мешканців Донецької, Луганської та Запорізької областей, які у складі злочинної групи та озброєної банди протягом багатьох років чинили злочини на території кількох східних областей України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший прокурор прокуратури Харківської області Володимир ЄНА, співробітниками харківського УБОЗу УМВС у серпні 2004 р. було викрито та припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке тривалий час діяло на території Луганської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. У злочинців було вилучено цілий арсенал зброї: автомат, пістолети ТТ, ПМ з глушником, обріз, карабін, боєприпаси. Злочинці у різному складі протягом 1999-2004 рр. скоїли вбивство жінки у Запорізькій області, численні крадіжки та нічні розбійні напади на громадян, які мешкали у власних будинках, із застосуванням вогнепальної та холодної зброї: пістолетів, обрізів, ножів, масок.

Крім того, у ході досудового слідства, яке проводилося відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів слідчого управління УМВС України в Харківській області та слідчим відділом прокуратури Харківської області, були викриті та розслідувані інші особливо тяжкі злочини, скоєні не членами банди, хоч деякі з них пізніше ними стали. Це, зокрема, замах на убивство на замовлення із застосуванням автоматів Калашникова на підсудного під час судового засідання в Артемівському районному суді м. Луганська у 1998 р., розбійні напади із застосуванням зброї у 1997 р. у м. Петровське та Свердловську Луганської області, а також у м. Горлівка Донецької області у 2001 р.

У липні вирок набрав чинності, повідомив В.ЄНА.