Металіст – єдиний український клуб, який повернувся з перемогою

Харків. 16 вересня. УНІАН. Металіст – єдиний український клуб (включаючи виступ донецького Шахтаря в Лізі Чемпіонів), який здобув перемогу у перших матчах групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Вітаючи земляків з перемогою, президент клубу Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав після гри у Відні: «Я вітаю всіх харків’ян: Металіст грав передусім для них і переміг завдяки їхній підтримці. Це наша спільна перемога».

«Була непроста гра, - додав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - але головне – рахунок на табло. Головний результат – це радість для всіх харів’ян, я лечу додому, в Харків, з радістю»

Як повідомляв УНІАН, харківський Металіст у першому матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА 15 вересня завдав поразки віденській Аустрії на її полі з рахунком 2:1.

Голи в Металіста забили Папа Гуйє, 56 і Хав`єр, 79.