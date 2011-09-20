У справі торгівлі зброєю в Харкові покарано 30 міліціонерів

Харків. 20 вересня. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України в Харківській області Михайло МАРТИНОВ повідомив, що на сьогодні покарано 30 співробітників харківської міліції, які причетні до торгівлі зброєю.

Про це генерал міліції поінфолрмував у понеділок на брифінгу, присвяченому гучному інцеденту. Керівник зазначив, що покарання торкнулося і його самого.



«Я ось теж перед вами покараний сиджу. Мені теж міністр виніс стягнення. Ось переді мною наказ міністра - всього покарано 30 осіб», - сказав М.МАРТИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Харкові під час спецоперації було затримано двох працівників Комінтернівського райвідділу міліції, які намагалися збути п’ять пістолетів. Зброю було вилучено, причетних до торгівлі взято під варту.

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, який того ж дня спеціально прибув до Харкова, звільнив з посади начальника Харківського міського управління міліції Миколу ФОМЕНКА. Своє рішення міністр оприлюднив на нараді, яка відбулася за фактом затримання двох міліціонерів за підозрою у торгівлі зброєю. Також було ухвалене рішення оголосити начальнику облуправління міліції Михайлові МАРТИНОВУ дисциплінарне стягнення – «неповну службову відповідність» і звільнити з посад начальника Комінтернівського райуправління міліції Юрія ЮРЧЕНКА та начальника штабу міськуправління міліції Сергія ЧОВПАНА.