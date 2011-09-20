Кернес знає, чому зникли 3 харківські телеванали

Харків. 20 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС вважає, що причиною зникнення з ефіру трьох харківських телеканалів полягає в суперечці їхніх співвласників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про причини зникнення з ефіру телеканалів АТН, Фора, А/ТВК із ефіру.

При цьому Г.КЕРНЕС не відповів прямо на кількоразово повторене запитання, чи він особисто віддавав указівки харківським провайдерам про виключення цих каналів з ефіру.

«Я гадаю, що це питання не за адресою. Які у вас підстави задавати таке питання?», - обурився мер.

При цьому Г.КЕРНЕС наголосив, що готовий сісти за стіл переговорів та «в міру своїх повноважень і можливостей або підказати, або допомогти, як вийти з тих хащів», у які потрапили журналісти АТН з вини «своїх власників».«Я підкреслюю – власників. Упевнений, якщо, розділяючи мовлення та доставку сигналу, проаналізувавши це, ви зрозумієте, що головне для вас, щоб ви не помилилися в наступних своїх кроках. Я не збираюся допомагати вам обливати мене брудом, я збираюсь допомагати вам лише в одному, щоб ви були захищені з точки зору права на працю. У цьому відношенні я буду вам допомагати. Все інше – не моя компетенція. Це суперечки. Сьогодні вони знаходяться в судах: і ті, які подав АТН, і між власниками тощо», - сказав Г.КЕРНЕС.

«Я поза цих схем, і не потрібно, будь ласка, мене сюди включати. Я не хочу, бо я не учасник цього процесу», - заявив міський голова.

Як передавав УНІАН, учора в Харкові журналісти АТН пікетували міську раду з вимогою припинити тиск на телеканал. На площі Конституції перед входом до приміщення міськради зібралося близько 150 журналістів і перехожих харків’ян. Генеральний директор АТН Олег ЮХТ та редактор відділу розслідувань Марина НІКОЛАЄВА спробували передати до приймальні Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА труну із сюжетами, які не вийшли в ефір за той час, коли АТН перестало транслюватися у Харкові.

Тижнем раніше харківський телеканал АТН у відкритому листі звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою вплинути на владу Харкова, «яка знищує незалежні ЗМІ».

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.

Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон. Телеком».

Стурбованість ситуацією висловила Незалежна медіапрофспілка України. «Є підстави вважати, що згадані ЗМІ (АТН, Фора, А/ТВК – УНІАН) закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній», - йдеться у заяві профспілки.