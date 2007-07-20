«Турбоатом»: три в.о. гендиректора, дві наглядові ради. Найміцніші позиції у Суботіна -«Экономические известия»

Харків. 20 липня. УНІАН. Сьогоднгі ВАТ «Турбоатом» має трьох виконуючих обов’язки генерального директора підприємства і дві наглядові ради. Як передає кореспондент УНІАН, про це пишуть «Экономические известия». Найміцніші позиції у Віктора СУБОТІНА, котрий представляє інтереси Фонду держмайна України і здійснює безпосереднє керівництво підприємством, зазначає видання.

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