Україну можуть позбавити Євро-2012 через переслідування опозиції – депутати Бундестагу

Харьков. 15 октября. УНИАН. Украину могут лишить права проводить Евро-2012 из-за процессов над лидером ВО «Батьківщина» Юлией ТИМОШЕНКО, экс-министром МВД Юрием ЛУЦЕНКО и другими представителями оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции в харьковском информагентстве Status Quo депутат немецкого парламента, спикер по вопросам Украины Виола фон Крамон ТАУБАДЕЛЬ.

По ее словам, в Европе уверены, что судебные процессы над лидерами оппозиции являются показательными, нарушают принципы демократии и права человека. Кроме отмены Евро-2012, Украину могут ждать и другие санкции - в частности, неподписание соглашения об ассоциативном членстве в Евросоюзе.

«Думаю, что последствия будут еще до того, как мы вернемся домой. Мы тоже расскажем о наших впечатлениях. Украина хочет подписать договор об ассоциированном членстве в ЕС и свободной торговле, но заключение этого договора связано с некоторыми политическими предпосылками. Это касается и прав человека, и основ правового государства. Украина хочет двигаться в направлении Европы - мы это прекрасно понимаем и при других обстоятельствах, возможно, активно ее в этом поддерживали бы. Страны Евросоюза не всегда придерживаются одного мнения, но в этом случае Европа единогласна: процесс над ТИМОШЕНКО - показательный и политический без конкретного состава преступления», - передает SQ слова Виолы фон Крамон ТАУБАДЕЛЬ.

Представители немецкой делегации также отметили, что условия, в которых были подписаны газовые соглашения с Россией в 2008 г., были крайне сложными для Украины. «Это было политическое решение, которое нельзя преследовать юридическими методами. Кроме того, нужно вспомнить, в какой политической ситуации был подписан этот договор. Тогда были очень сложные условия для ведения переговоров. Это была зима 2008 г., в Болгарии и многих других европейских странах люди просто замерзали. И, конечно, увеличивалось давление со стороны Европейского союза на Украину, потому что украинская газотранспортная сеть не функционировала, как положено, и ЕС настаивал на составлении нового газового договора», - отметила председатель парламентской группы, глава немецкой делегации Бербель КОФЛЕР.

Ранее на официальной встрече с председателем Харьковского облсовета Сергеем ЧЕРНОВЫМ и заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации Евгением САВИНЫМ Б.КОФЛЕР также уделила много внимания судебному процессу над Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что не может идти и речи о приближении Украины к Евросоюзу и Германии, если в стране не будут действовать демократические нормы и европейские ценности.

В свою очередь С.ЧЕРНОВ отметил, что преследование политических оппонентов в Украине было и во время президентства Виктора ЮЩЕНКО. «В 2005 году, когда страну возглавляли президент ЮЩЕНКО, премьер-министр ТИМОШЕНКО и министр МВД ЛУЦЕНКО, в течение одной недели уволили 20 тыс. государственных служащих, было возбуждено десятки тысяч уголовных дел против руководителей оппозиции, были арестованы господин КУШНАРЕВ, господин КОЛЕСНИКОВ, многие другие на районном уровне руководители оппозиционных партий. И мы не слышали такой поддержки оппозиции. Я считаю, что поддержка не может быть избирательной, а должна быть объективной, иначе мы говорим о двойных стандартах», - заявил председатель облсовета.

В рамках сотрудничества между Верховной радой Украины и Бундестагом ФРГ делегация немецко-украинской группы по межпарламентским связям Бундестага ФРГ во главе с Бербель Кофлер 12-14 октября находится с визитами в Киеве и Харькове.

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю. ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы. Ю.ТИМОШЕНКО признали виновной по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий) с лишением права занимать определенные государственные должности на три года. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО возместить НАК «Нефтегаз Украины» 1 млрд. 516 млн. грн. и судебные издержки.