У Харкові студенти вийшли на суботник

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У Харкові близько 500 студентів вийшли на загальноміський суботник, який сьогодні проходить у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, у прибиранні території парку взяли участь студенти Харківського національного автодорожнього університету, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харківської національної академії міського господарства, Харківського національного технічного університету будівництва та архітектури та Харківського національного університету радіоелектроніки.

За словами головного інженера парку ім. Горького Олега ГРІНЕНКА, перед студентами було поставлене завдання прибрати опале листя та обрізані гілки дерев.

«Студенти п’яти харківських вишів працюватимуть у межах парку Горького. Будуть прибирати гілки, згрібати листя, збирати сміття», - уточнив він.

Як повідомлялося, загальноміські суботники стартували в Харкові 15 жовтня. За участю студентів тоді прибрали бульвар Юр’єва, Меморіал Слави в Лісопарку, сад імені Шевченка, а також сквер на площі Повстання, сквери Академіка Павлова і Кутакова.