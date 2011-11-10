Україні не світить знижка на газ до виборів Президента Росії

Харків. 10 листопада. УНІАН. Україна не зможе домовитися з Російською Федераціє про зниження ціни на газ до проведення виборів Президента РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК, коментуючи можливість перегляду ціни російського природного газу для України.

«До президентських виборів, поки вони не пройдуть в Російській Федерації, ціна на газ не зміниться. Щоб АЗАРОВ (прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ – УНІАН) не робив, нічого не допоможе», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

На думку політика, газова тема часто використовується як важіль політичного тиску.