Україні не світить знижка на газ до виборів Президента Росії
12:40, 10 листопада 2011Харьків
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Катеринчук: що б Азаров не робив…
Харків. 10 листопада. УНІАН. Україна не зможе домовитися з Російською Федераціє про зниження ціни на газ до проведення виборів Президента РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК, коментуючи можливість перегляду ціни російського природного газу для України.
«До президентських виборів, поки вони не пройдуть в Російській Федерації, ціна на газ не зміниться. Щоб АЗАРОВ (прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ – УНІАН) не робив, нічого не допоможе», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.
На думку політика, газова тема часто використовується як важіль політичного тиску.
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