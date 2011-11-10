Катеринчук оскаржить у Конституційному суді передбачене в бюджеті-2012 скасування пільг

Харків. 10 листопада. УНІАН. Європейська партія України (ЄПУ) оскаржить у Конституційному суді України передбачене в проекті бюджету-2012 скасування пільг для 16 категорій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК.

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що на сьогодні вже готове відповідне конституційне подання і для його направлення до Конституційного суду необхідно зібрати підписи 45 народних депутатів. Він висловив переконання, що таку кількість підписів найближчим часом вдасться зібрати.

Депутат нагадав, що у 2007 році ЄПУ оскаржила в Конституційному суді «намагання Уряду позбавити громадян України соціальних пільг».

«Ми готові довести у Конституційному суді, що права на соціальні пільги та розмір таких пільг повинні визначатися виключно законом», - заявив М.КАТЕРИНЧУК.