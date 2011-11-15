Бенкет в кафе закінчився інфекційною лікарнею

Харків. 15 листопада. УНІАН. У Харкові після святкування дня народження в одному з кафе міста з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізовано 11 осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, на другий день після бенкету, який пройшов 6 листопада, гості звернулися до лікарів зі скаргами на здоров’я.

Хворі пов’язали захворювання із вживанням харчових страв у день святкування. Встановлено, що замовник банкету, окрім приготованих у кафе страв, використовував алкогольні, безалкогольні напої та торти, які приніс самостійно.

У інфекційній лікарні фахівці встановили остаточний діагноз, із яким госпіталізовані учасники застілля, – сальмонельоз, виділено S.enteritidis гр.D, гастроентероколітична форма.

Відомо, що одночасно у кафе проводились ще 2 банкетних заходи, серед учасників яких захворювань не зареєстровано. Постановою головного державного санітарного лікаря Харкова функціонування кафе, у якому отруїлися люди, призупинено.

Фахівці СЕС проводять комплекс протиепідемічних заходів. Нових випадків захворювань не зареєстровано.