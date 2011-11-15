Уряд кинув Львову на реконструкцію аеропорту майже 2 млрд. грн.

Харків. 15 листопада. УНІАН. Уряд збільшив вартість робіт з реконструкції міжнародного аеропорту «Львів» на 33% - до 1,894 млрд. грн.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, проект будівництва нового аеровокзалу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» був скорегований 14 листопада.

Зміни у проекті передбачають, зокрема, перепланування площ, зміну планів з обслуговування пасажиропотоків, спорудження додаткових прибудов до аеровокзалу, поліпшення архітектурної частини і закупівлю нового устаткування, а також збільшення площі автостоянок на 18% - до 32,54 тис. кв. м.

Крім того, зміна системи безпеки та управління нового аеровокзалу передбачає впровадження мережі авіаційного фіксованого зв`язку AFTN, що не було передбачено в попередньому проекті.

Після корегування проекту пропускна спроможність аеропорту буде збільшена вдвічі - до 2 тис. пасажирів на годину, площа аеровокзалу збільшиться на 18% - до 48,32 тис. кв. м.