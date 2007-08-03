Ключковський натякнув, що закон про держзакупівлі дозволяє красти

Харків. 3 серпня. УНІАН. Депутат Верховної ради Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що закон про державні закупівля, який нині діє в Україні, дає всі підстави для серйозних зловживань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав на прес-конференції у Харкові, коментуючи останні гучні заяви керівників Тендерної палати України про масштабні порушення в ході держзакупівель з боку харківської міської влади.

Вважаючи, що українське законодавство зробило систему держзакупівель майже абсурдною, Ю КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав: «А друга крайність - зрегулювати все так, щоб нічого не можна було зробити. Це зробили у тому законі про державні закупівлі, який сьогодні діє і викликає стільки проблем. Те, що існуючий на сьогодні механізм теж спричинив серйозні зловживання - це факт».

Як повідомляв УНІАН, 30 липня на прес-конференції у Києві віце-президент Тендерної палати України Микола ТОВСТАНОВСЬКИЙ заявив, що Харківський міськвиконком і низка комунальних підприємств Харкова припустилися порушень тендерних процедур при здійсненні держзакупівель на суму понад 300 млн. грн.