Вночі на сході до 14° морозу

Харків. 24 листопада. УНІАН. У четвер в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. У західній частині - вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 14-9° морозу, вдень – 6-1° морозу; в західних областях та на півдні Криму вночі - від 4° морозу до 1° тепла, вдень - 1-6° тепла; на решті території - вночі 8-3° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

По Київській області без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 8-3° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 6-4° морозу, вдень - близько 0°.