Грип харків’янам сьогодні не загрожує

Харків. 28 листопада. УНІАН. У Харківській області показник захворюваності населення на грип та ГРІ в 1,8 рази нижчий за епідпоріг.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, на 46 тижні (11.11. 2011 – 17.11.2011) інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРІ по області становив 17,84 на 10 тис. населення при епідпорозі для цього тижня 32,74 (що нижче в 1,8 рази). Питома вага дітей становить 64,6%. Перевищення епідпорогу не спостерігається в жодному з районів та міст області.

По Харкову на 46 тижні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРІ становив 6,9 на 10 тис. населення при епідпорозі для цього тижня 32,64 (що нижче в 4,7 рази). Питома вага дітей становить 41,7 %. Перевищення епідпорогу не спостерігається в жодному з районів Харкова.

Станом на 18 листопада щеплено проти грипу 7421 особа, в тому числі 663 дитини до 18 років.