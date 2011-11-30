У Валківській райлікарні відкрито оновлений операційний блок

Харків. 30 листопада. УНІАН. У Валківському міжрайонному медичному центрі відкрито реконструйований та переоснащений операційний блок.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, операційний блок вважається прообразом майбутніх госпітальних округів.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, заступник губернатора Ігор ШУРМА, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступник голови облради Людмила ДАВИДОВА та голова Валківської райдержадміністрації Микола МАЛЯВІН.

Згідно з повідомленням, у 2011 році за рахунок коштів державного та обласного бюджету в межах обласної комплексної програми було виконано капітальний ремонт операційного блоку на загальну суму 1,4 млн. грн. Також з обласного бюджету були виділені 150 тис. грн. на закупівлю сучасного медичного обладнання для його оснащення.

В лікарні щорічно отримують стаціонарне лікування понад 6 тисяч хворих, проводиться близько 1,5 тисяч оперативних втручань. У поліклінічному відділенні, розрахованому на 330 прийомів в зміну, ведеться прийом по 26 спеціальностях.

У Валківському міжрайонному медичному центрі функціонує 205 цілодобових ліжок 10 профілів – хірургічного, терапевтичного, акушерсько-гінекологічного, дитячого соматичного, інфекційного, неврологічного, урологічного, травматологічного, отоларингологічного та інтенсивної терапії.

У закладі створені умови для проведення комплексного обстеження пацієнтів за рахунок функціонування лабораторного та рентгенологічного відділень, кабінетів ультразвукової, ендоскопічної та функціональної діагностики.