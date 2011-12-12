У Харкові відкриють «чорнобильський» музей

Харків. 12 грудня. УНІАН. В Харківській області планується відкриття чорнобильського музею.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

13 грудня о 13.30у приміщенні Харківської академії дизайну та мистецтв відбудеться відкриття виставки «Чорнобиль – Ноосфера», яка презентує тематико-експозиційний план майбутнього Харківського чорнобильського музею. Це творчий проект фотожурналіста і публіциста Юрія ВОРОШИЛОВА, який зібрав унікальну колекцію фото-, архівних, публіцистичних та наукових матеріалів про Чорнобильську катастрофу, представлених учасниками ліквідації її наслідків та постраждалих від лиха. Всі ці експонати мають стати основою експозиції музею нового типу.

Виставка працюватиме з 13 по 24 грудня 2011 року.