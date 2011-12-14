До Києва на реставрацію привезли картину Рєпіна

Харків. 14 грудня. УНІАН. До Києва для реставрації привезли картину Іллі РЄПІНА «Портрет Катерини Сапожникової».

Як пише газета «Сегодня», полотно 8 років тому намагалися викрасти з Чугуївського музею (Харківська область). «З нею сталася історія, не менш трагічна, ніж із картиною Караваджо «Поцілунок Іуди» (вкрали у 2008 році з Одеського музею, повернули в 2010-му з Берліна). Її вирізали прямо з рами, намагалися витягнути через кватирку. Вона дуже сильно постраждала, зім`ята», - розповіла газеті заступник гендиректора НДІ реставраційного центру Тетяна БИЧКО.

Грабіжники кинули картину прямо в городі й утекли. Полотно ці роки зберігалося в самому музеї - не було грошей на транспортування до Києва та охорону. «Її реставруватимуть рік. Цю роботу можуть зробити лише у нас. Потім ми хочемо в Києві зробити виставку однієї картини. Після віддамо її назад до музею», - сказала Т.БИЧКО.

Картина Рєпіна «Портрет Катерини Сапожникової» оцінюється в кілька мільйонів доларів. На реставрацію буде потрібно близько 0,5 млн. грн.