Харківщина реалізує пілотні проекти з розвитку туризму

Харків. 14 грудня. УНІАН. У Харківській області та в Криму будуть реалізовуватися пілотні проекти щодо розвитку туристичної інфраструктури.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це повідомила голова Державного агентства України з туризму та курортів Олена ШАПОВАЛОВА в ході засідання Ради представників регіонів сфери туризму та курортів.

«Туризм – це невидимий експорт. Не вивозячи нічого з країни, в її економіку залучаються гроші, які приїжджають разом з іноземними туристами», – сказала О.ШАПОВАЛОВА.

За її словами, між Державним агентством з туризму та курортів і обласними адміністраціями будуть підписані угоди, згідно з якими будуть реалізовуватися пілотні проекти щодо розвитку туристичної інфраструктури регіонів. На це час уже подали проекти договорів Харківська область і Крим.

О.ШАПОВАЛОВА зазначила, що цей проект був ініційований для того, аби зрозуміти не лише можливості співпраці центрального органу з областями, а й для того, щоб прописати чітку програму взаємодії з кожним регіоном.

«Всі регіони в Україні різні, деякі в туристичному плані більш розвинені. Зокрема, області, які межують з ЄС, отримують більше грантів Євросоюзу. Деякі регіони дуже зацікавлені в тому, щоб розвиватися, але не мають для цього достатньо бюджетних коштів, тому ми плануємо прописати в цій угоді програмні дії і визначити конкретні заходи: чим ми, як центральний орган, зможемо допомогти областям для того, щоб туризм став пріоритетом розвитку кожного регіону», – сказала О.ШАПОВАЛОВА.

Вона зазначила, що угоди укладаються на 2-3 роки, а запланована програма дій буде коригуватися щороку. У той же час, повідомила голова Держагентства, бюджетне фінансування планується розпочати з 2013 року, на 2012 рік фінансування не передбачене – всі заходи, які передбачені за даними угодами на 2012 рік, укладатимуться в рамки існуючого бюджету і будуть носити консультаційний характер.