Готелі категорії 3-5* на 10 років звільнять від податку

Харків. 14 грудня. УНІАН. В Україні готелі категорії 3-5 зірок будуть на 10 років звільнені від податку на прибуток.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це це поінформувала за підсумками Ради представників регіонів сфери туризму і курортів голова Державного агентства України з туризму та курортів Олена ШАПОВАЛОВА.

За її словами, у зв’язку з нововведенням має бути зацікаленість готелів у присвоєнні категорії, хоча її присвоєння не обов’язковим.

«Присвоєння «зірок» у даний час не є обов`язковим – воно рекомендоване. Напередодні Євро-2012 багато хто хоче отримати «зірки», бо це дає спеціальну пільгу: до 2020 року готелі категорії 3-5 зірок звільнені від податку на прибуток, незалежно від того, коли вони закінчили будівництво і розпочали експлуатацію. Ця пільга діє з 2010-го по 2020-й рік».

У той же час, зазначила О.ШАПОВАЛОВА, ті готелі міжнародного рівня, які будуються сьогодні, не окупляться протягом 10 років – вони навряд чи зможуть скористатися цією пільгою, оскільки їхній прибуток буде йти на погашення кредитів та на операційну діяльність з інновації та розширення.

Водночас голова Держагентства повідомила, що стосовно тих готелів, які будуть завищувати свою категорійність, передбачений адміністративний штраф до 53 тис. грн.

«Така сума штрафу комусь здасться великою, комусь – маленькою. Але справа в тому, що європейський міжнародний декларативний принцип несе порушнику, в першу чергу, втрату іміджу. Це означає, що вже ніякі туристичні оператори, ніякі іноземні туристи не захочуть ставитися серйозно до цього готелю, якщо він сама завищив собі зірки», – сказала О.ШАПОВАЛОВА.



Вона також повідомила, що функції контролю сьогодні покладені на Національне агентство з туризму та курортів, але буде розглянута можливість делегувати ці повноваження в області.