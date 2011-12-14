Янукович не зміг приїхати до Харкова

Харків. 14 грудня. УНІАН. Сьогоднішню робочу поїздку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Харківської області скасовано.

Як повідомили кореспонденту УНІАН співробітники СБУ, які забезпечують візит Президента України, у зв’язку зі складними погодними умовами (туман) аеропорт Харкова не приймає літаків.

Планується, що відкриють терапевтичне відділення Мерефянської центральної районної лікарні голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН та керівництво Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, планувалося також, що глава держави візьме участь в урочистій церемонії відкриття нового 5-зіркового готелю Kharkiv Palace*, спорудженого до Євро-2012.