Затримано жінку, яка в лісосмузі покинула новонароджену дитину

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Богодухові затримано жінку, яка в лісосмузі покинула свою новонароджену дитину.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, 37-річну місцеву жительку без постійного місця роботи виявлено в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.

Попередньо встановлено, що вона вдень 15 листопада у лісосмузі на околиці Богодухова народила дівчинку й залишила її.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада близько 15.00 в лісосмузі від залізничного вокзалу в місті Богодухів було виявлено тіло новонародженої дитини жіночної статі. Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, дитина народилася живою та доношеною. Смерть немовляти наступила внаслідок переохолодження.

За цим фактом слідчий відділ Богодухівського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство малолітньої дитини).